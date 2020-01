16 Tote bei Kämpfen in mexikanischem Gefängnis

Die Lage sei inzwischen "unter Kontrolle", wie die Regionalregierung mitteilte. Alle bei der Konfrontation eingesetzten Waffen wurden den Behörden-Angaben zufolge beschlagnahmt. Zudem werde das Gefängnis nach möglichen weiteren versteckten Waffen durchsucht.

Wie die Waffen in Besitz der Häftlinge gelangen konnten, blieb zunächst unklar. Das Gefängnis war nach Angaben der Behörden erst am vergangenen Wochenende durchsucht worden.

In mexikanischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. So waren im Oktober bei einer Meuterei in einer Haftanstalt im Bundesstaat Morelos sechs Menschen getötet worden. Als Ursachen für die Gewalt in mexikanischen Haftanstalten gelten deren chronische Überfüllung und die auch hinter Gefängnismauern herrschende Bandenkriminalität.