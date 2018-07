Für Jonas König war es ebenfalls ein bitteres Wochenende. Er kämpfte aber bis zum Schluss und musste sich schlussendlich mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Tagessieger war, wie könnte es auch anders sein, Lucien Leiser mit 13 Strafpunkten vor Johan Buchwalder mit 38 und Tom Blaser mit 41 Strafpunkten.

Nun wird in einer Woche der zweite World Cup in Vöcklabruck stattfinden und dann heisst es, Welcome Europa – dieses Jahr werden die Europameisterschaften vom 20./21. Juli in Moudon durchgeführt. Hier starten die besten Fahrer der Welt, ein Spektakel der Extraklasse. Am Tag nach den Europameisterschaft wird dann der fünfte Swiss Cup durchgeführt. Der RV Vordemwald gratuliert allen Fahrern/Fahrerinnen, welche in Tramelan ihr Bestes gaben.