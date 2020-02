Zwei neue Ehrenmitglieder für den Damenturnverein Wölflinswil

Am letzten Freitag versammelten sich 47 Turnerinnen des DTV Wölflinswil zur diesjährigen Generalversammlung. Nach dem Jahresrückblick der Jugend und des Damenturnvereins folgten die Mutationen. Der Verein darf sich auf sechs neue Aktivturnerinnen und acht neue Mitturnerinnen freuen. Des Weiteren wurden Raphaela Treier und Salome Kretz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide leisteten über viele Jahre einen grossen Einsatz für den Verein. So waren sie mehrere Jahre im Vorstand, in unzähligen OK’s und auch in der Jugendförderungen aktiv dabei. Der DTV zählt nun 45 Aktivmitglieder, acht Mitturnerinnen, elf Ehrenmitglieder und 20 Passivmitglieder.

Nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch im Vorstand und in der technischen Kommission gab es Änderungen. Raphaela Treier und Romina Treier, beide seit 2014 im Vorstand, gaben ihr Amt als Oberturnerinnen ab. Als Nachfolgerinnen konnte man Joena Herzog und Leandra Fricker gewinnen. In der technischen Kommission gab Salome Kretz ihr Amt als J+S-Coach an Romina Treier weiter. Joena Herzog gab ihr Amt als Vertreterin des Geräteturnens der Aktiven an Fabienne Fricker weiter. Der Vorstand freut sich auf die gemeinsame Zeit mit den neuen Vorstands- und TK-Mitgliedern.

Als Abschluss der diesjährigen GV durften Romina Treier, Patricia Treier und Nadine Fricker ihr zehnjähriges Jubiläum im DTV Wölflinswil feiern. Nach einer kurzen Fotosession mit dem neuen Vorstand, der neuen TK und allen Vereinsmitgliedern wurde zusammen mit dem Turnverein Wölflinswil das Dessert genossen.