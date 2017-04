Am Dienstag 01.04.2017 spielte die HSG Eiken ein Auswärtsspiel beim TV Muttenz. Nach einer langen Siegesserie der Eiker verlor man beim 6. Platzierten Gegner aus Muttenz mit 27:15. Die Geschichte zu diesem Spiel ist schnell erzählt. Es war einfach eine schlechte Leistung der Eiker.



Nur eine Woche später gab sich den Eiker die Chance es besser zu machen. Am 11.04.2017 spielte man gegen den Handball Birseck. Sowie im Letzten als auch in diesem Spiel wurde ohne Harz gespielt. Für alle Handballer ist verständlich, dass unter diesen Umständen das normale Spiel nicht mehr möglich ist. Aus dem gewohnt schnellen und intensiven Spiel wir das Tempo rausgenommen, da der Ball nicht mehr gleich kontrolliert werden kann. Der Eiker Trainer versuchte seine Spieler zu motivieren und nicht zu fest an das Harz zu denken.

In diesem Spiel konnten die Eiker eine bessere Leistung als letzte Woche zeigen. Der Gegner und Tabellenführer war an diesem Abend jedoch zu stark für die Fricktaler. Nach einer ausgeglichenen Startphase wurde das Heimteam immer besser und gewann am Schluss mit 24:18.

Die HSG bestreitet ihr letztes Saison Spiel am 29.04.17 zuhause gegen den TV Muttenz. Wenn die Eiker ihren dritten Tabellenrang behalten wollen, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Somit dürfen wir auf ein spannendes und umkämpftes Spiel hoffen. Die Eiker würden sich über zahlreiche Zuschauer freuen. Als kleines Dankeschön an unsere treuen Fans werden alle Getränke für 2 Franken angeboten. Dazu wir die Damenriege Eiken feine Würste auf dem Grill zubereiten. Das Spiel wir um 18:45 angepfiffen.