Zunftausflug der LunaZunft Grenchen

Am Samstag, 21.09.2019 fanden sich 25 Lunesinnen und Lunesen zum alle zwei Jahre stattfindenden Zunftausflug am Bahnhof Süd in Grenchen ein. Dieses Mal hat der Vorstand eine 2-tägige Reise organisiert. Das Ziel war Raron im Wallis, wo ein treues Zunftmitglied wohnt, welches jedes Jahr zu uns an die Fasnacht in Grenchen pilgert. Nun haben wir den Spiess umgedreht und sind zu unserem Zunftmitglied ins Wallis gefahren. Mit der Bahn durch die Rebberge des Kanton Waadt über Lausanne ins Wallis mit seiner markanten Bergkulisse. In Raron angekommen, wurden wir bereits von unserem Zunftmitglied, Daniel, erwartet. Als erster Höhepunkt wurde uns die einzige Felsenkirche der Schweiz vorgestellt. Standesgemäss für das Wallis wurde dieser mit einem Apéro abgerundet. Nach dem Dorfrundgang ging es anschliessend zu Daniel nach Hause, wo im Garten ein umfangreiches Mittagessen eingenommen wurde. Bald ging es jedoch bereits weiter. Wir machten uns auf den Weg in Richtung Seilbahn, welche uns nach Eischoll in die Höhe brachte. Dort konnten wir nach einem kurzen Fussmarsch unsere Übernachtungsmöglichkeit beziehen und den Abend bei einem typischen Raclette und gemütlichem Beisammensein, geniessen. Nach einer kurzen Nacht hiess es bereits wieder Tagwacht. Nach einem reichhaltigen Frühstück, wanderten wir in Richtung Unterbäch. Im Dorf angekommen, fuhren wir mit dem Sessellift hinauf auf die Brandalp. Nach dem Mittagessen bezogen wir Trottinets und fuhren mit flottem Tempo den Berg herunter. Anschliessend ging es mit der Seilbahn bereits wieder ins Tal runter um danach, nach einer kleineren Wartezeit, den Heimweg anzutreten. Mit tollen Eindrücken und einer leichten Müdigkeit im Gepäck, fuhren wir durch den Lötschbergtunnel via Bern, nach Grenchen zurück. Der Vorstand bedankt sich beim allen beteiligten für den gelungenen Ausflug.

Zunftmeister

Lukas Tobler