Warum «Wundertüte»? Nach dem sehr schweren Startprogramm ohne Punkte (Möhlin, Stäfa, Basel), begann für das Winterthurer Farmteam die siegreiche Zeit mit drei Vollerfolgen nacheinander (Stans, Biel, SCS). Dann aber ein Auf und Ab: Niederlage gegen Birsfelden, Sieg in Altdorf, Niederlage gegen Horgen, Sieg in Steffisburg – und nun die Partie in Baden mit dem hoffentlich besseren Ende für das Heimteam.

Die SG belegt momentan den 10. Rang mit 10 Punkten aus 10 Spielen. Bereits 22 Spieler kamen in diesem Team bisher zum Einsatz (8 mehr als bei Städtli). Von diesen 22 Spielern haben vier regelmässige Einsätze in der NLA bei Pfadi Winterthur: Ott, Bräm, Heer und Murri bringen es zusammen auf 24 Einsätzen und 24 Tore!

Und da Die NLA-Handballer von Pfadi ihr Spiel gegen den TV Endingen am Freitag, 1. Dezember, bestreiten, dürfte das Farmteam am Samstag mit Bestbesetzung antreten.

Die Spieler des STV waren nach dem Zitterspiel gegen den Letzten froh, gewonnen zu haben und versuchen nun bis zur Weihnachtspause keine Punkte mehr liegen zu lassen. Ob das gegen die Spielgemeinschaft aus Winterthur gelingt, verfolgt man am besten live in der Aue – zumal nach dem Schlusspfiff das grosse Städtli-Fäscht startet!