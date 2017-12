Zum Jahresabschluss führte der Seener-Männerstamm sein traditionelles Fischessen in der Seoner-Waldhütte durch. Dabei konnte Obmann H.U. Huber 73 Mitglieder willkommen heissen. Als Gäste konnte er Diakon M. Fässler und den anfangs November neugewählte Pfarrer der ref. Kirchgemeinde, Jürgen Will, begrüssen. Während Petrus draussen regnen und schneien liess, herrschte in der Hütte, am Cheminee-Feuer, eine gute, gesellige Stimmung. Die 6-köpfige Küchenmannschaft gab einmal mehr alles zum Besten. Für den Fisch-und Wareneinkauf war wiederum der Kassier, Roland Gerbex, zuständig. Als Vorspeise wurde ein Saison-Salat (mit Sauce a la Hans Roth) serviert. Danach kamen die nach dem Rezept von Franz Renggli und Ueli Gloor schmackhaft zubereiteten Felchenfilet aus dem Sempachersee - und als Beilage die von Rolf Lüscher mit Butter überzogenen Kartoffeln, auf den Teller. Der vielseitige Allrounder, Hansueli Suter, ergänzte das emsige Küchenteam. Zum Kaffee durfte auch dieses Mal eine feine Süssigkeit aus dem „Hause Loretini“ nicht fehlen. Im Namen aller Teilnehmenden bedankte sich der Obmann mit einem süssen Präsent bei der Küchencrew. Gegen Abend lichteten sich die Tischreihen und ein gemütlicher Nachmittag, unter Senioren, nahm sein Ende. Die Jahreseröffnungsversammlung 2018 findet am Dienstag, 09. Januar, um 14.00 Uhr, wie bis anhin, im ref. Kirchgemeindesaal statt.