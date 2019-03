Am Samstag, 09.03.2019 findet die Kinderfasnacht in der MZH in Birrwil statt.

Erneut erwarten die Gäste eine schön geschmückte Turnhalle, vier Guggen welche mit Power einheizen und für den Magen ein grosses Buffet welches von Kuchen über Popcorn bis hin zu feinen HotDog's alles zu bieten hat.

Die Maskenprämierung der Kinder lohnt sich dieses Jahr besonders- für den Gewinner geht es mit Eurobus in den Europa-Park nach Rust.

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter.