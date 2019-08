Ziefen - Anlässlich des gestrigen Trainingstages in heimischen Gefilden haben sich der TV Ziefen bei besten Verhältnissen intensiv auf das Team Masters in Egg und den Vereinsturntag in Ziefen vorbereitet.

Nach der ereignisreichen Wettkampfsaison im Frühling sowie der Gymnaestrada, an welcher zahlreiche Ziefner Turnerinnen und Turner für das Unternehmen Zero Gravity im Einsatz standen, gönnten sich die Turnerinnen und Turner eine kurze Zeit ohne Training und Wettkämpfe. Vor rund 4 Wochen bot der TV Ziefen allerdings bereits wieder reguläre Trainings an. Für die Aktiven standen und stehen das Team Masters in Egg und der Ziefner Vereinsturntag im Fokus.

Für gewöhnlich sind die Trainings in den Schulferienwochen aus naheliegenden Gründen relativ spärlich besucht. In diesem Jahr war dies nicht anders. Deshalb war der gestrige Trainingstag auch von grosser Wichtigkeit. Die Ziefnerinnen und Ziefner haben sich für einmal nicht in der Halle, sondern unter freiem Himmel im Rahmen eines 4-stündigen Trainings auf die anstehenden Höhepunkte vorbereitet. Besonders dankbar waren die Verantwortlichen für die idealen Wetterverhältnisse; in Anbetracht der Prognosen sowie des Regens in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstagmorgen keine Selbstverständlichkeit. Der Trainingsnachmittag hat aufgrund der nicht verfügbaren Turnhalle in Ziefen zwingend draussen stattfinden müssen.

Nach dem Gesagten lässt sich zweifelsohne feststellen, dass die Aktiven des TV Ziefen für die kommenden Aufgaben gerüstet sind. Vor diesem Hintergrund stellt insbesondere der Besuch des Ziefner Vereinsturntages am Samstag, 31. August 2019, ein absolutes Muss dar. An diesem Event präsentiert sich der TV Ziefen in all seinen turnerischen Facetten und natürlich stehen im Anschluss auch die Türen der legendären Räbeliechtli-Bar offen. Abgesehen wartet mit den Holmikers - die weltbekannte Showgruppe des TV Mels - ein echter Leckerbissen. Der kostenlose Eintritt zum Hauptteil ist ab 15.30 Uhr möglich. Die Räbeliechtli-Bar ist ab 20.00 Uhr geöffnet.