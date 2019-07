Ziefen – Am diesjährigen Vereinsturntag präsentieren sich der Nachwuchs und die Aktiven des TV Ziefen der interessierten Bevölkerung im heimischen Ziefen. Ausserdem wartet mit den Holmikers – die weltweit bekannte Showgruppe des TV Mels – ein echter Leckerbissen auf.

Wer hat die attraktiven Wettkampfdarbietungen der Aktiven des TV Ziefen an den Schaukelringen, mit den Sprüngen oder in der Disziplin Gymnastik Kleinfeld dieses Jahr noch nicht miterlebt oder möchte diese nochmals hautnah mitverfolgen? Wer hat sich bisher nicht von den Fähigkeiten der Einzelgeräteturnerinnen und –turner aller Altersstufen überzeugen können oder kann davon einfach nicht genug kriegen? Wer kennt die Holmikers nur aus dem Fernsehen oder möchte die begeisternden Programme schon lange wieder einmal live sehen?

Selbstredend genügt für einen Besuch des Ziefner Vereinsturntages, wenn eine dieser Fragen bejaht werden muss. Das rund 90-minütige Spektakel geht am Samstag, 31. August 2019, ab 16.00 Uhr in und um die Turnhalle Eien in Ziefen über die Bühne. Der kostenlose Eintritt ist ab 15.30 Uhr möglich. Für das leibliche Wohl ist ab 15.30 Uhr bei der Turnhalle und ab 20.00 Uhr in und um die Räbeliechtli-Bar natürlich ebenfalls bestens gesorgt.