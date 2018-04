Das vierte Halbfinalspiel verlief lange wie die ersten drei Partien, doch dann sorgte ein spektakuläres Schlussdrittel doch noch für Playoff-Stimmung. Dass der neuformierte SVWE auch diese Herausforderung meisterte, verdient höchste Anerkennung. Dieses Team hat - unabhängig vom Ausgang des Superfinals – viel mehr erreicht, als realistischer weise erwartet werden durfte.



Irgendwann muss sie ja kommen die Reaktion des HCR in der Halbfinalserie gegen den SVWE. Nach drei Niederlagen mit nur zwei erzielten Toren blieb der zweite Heimaufttritt das Spiel der letzten Chance. Doch auch in den ersten 48 Minuten der vierten Partie veränderte sich der Verlauf der Serie nicht.

Der Meister kontrollierte das Spiel und den Gegner und lag mit 3:1 in Führung, nachdem Mutter kurz nach Beginn des Schlussdrittel auf 3:1 erhöhte und damit das Skore in den bisherigen vier Schlussabschnitten auf 11:0 erhöhte. Für Rychenberg hatte nur Schwerzmann getroffen und bis zu diesem Zeitpunkt mit zwei Toren genau doppelt so viele Tore in dieser Serie erzielt wie alle Teamkollegen zusammen!

Abschiedsgrüsse der Stars gekontert durch Hofbauer/Bürki

Wie also sollte der HCR noch reagieren können, ausgerechnet in einem Schlussabschnitt, wo bislang gar nichts zu holen war. Doch es gibt im Sport eben auch Situationen, die nicht berechenbar sind und so folgten sechs verrückte Minuten in denen der HCR heiss lief, gleich viele Tore erzielte wie zuvor in 228 Minuten.

Begünstigt durch zwei Strafen gegen den SVWE (Innerhalb von 14 Minuten traf es gleich drei SVWE-Spieler und keinen Winterthurer!) skorten hintereinander die drei Star-Ausländer Holtz, Sundstedt und Hautaniemi und kehrten das Spiel zur Freude der heimischen Fans. Doch es sollten nur die «Abschiedsgrüsse» an ihr Heimpublikum in ihrem letzten Spiel im HCR-Dress gewesen sein.