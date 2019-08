Haben Sie gewusst, dass die Ludothek Wasseramt ein Sortiment von fast 1000 Spielen, Spielsachen, Aussenspielen und Fahrzeugen hat?

In den Sommerferien haben wir einen Grosseinkauf gemacht. Viele tolle und interessante Neuheiten sind ab sofort bei uns ausleihbar. Alle Artikel können online auf unserer Internetseite www.ludothekwasseramt.ch angeschaut und reserviert werden. Auch alle bisherigen Spielsachen sind erfasst, damit Sie sich in aller Ruhe über unser Angebot informieren können. Bei uns können alle profitieren; spielfreudige Familien, Jugendliche und Erwachsene, Kindertagesstätten, Spielgruppen, Kindergärten, Schulen, Vereine und und und....

Wir freuen uns auf alle, welche in unserem Lokal an der Hausmattstrasse 5 in Gerlafingen hereinschauen. Jeden Dienstag und Mittwoch von 16.00 -18.00 Uhr sind wir für Sie da! Alle Kunden erhalten bis Ende August ein tolles Jubiläumsgeschenk. Kommen Sie zu uns, werden Sie Kunde und lassen Sie sich überraschen!