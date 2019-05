TV/DTV Ehrendingen

Anzahl Mitglieder: 73

Gründungsdatum: TV 1910, DTV 1934

Was macht unseren Turnverein speziell?

In unserem Verein sind neben den regelmässigen und gut besuchten Turnstunden auch diverse meist auch sportliche Freizeitanlässe wichtiger Bestandteil des Vereinslebens. Wir zeigen gerne unser können und feiern danach zusammen die erbrachte Leistung, deshalb führen wir unsere Turnshow auch weiterhin jährlich durch.

Aktuell sammeln wir fleissig Bewegungsminuten für unser Dorf beim Gemeindeduell.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Immer wenn ein Eidgenössisches Turnfest ansteht, gibt es einen neuen Vereinstrainer. Am ETF in Biel haben wir unser neues Tenü präsentiert. Ob beim Turnen oder beim Feiern danach, wir gaben uns stolz als Mitglieder vom Turnverein Ehrendingen zu erkennen. Beim Absenden am Tunfestsonntag mangelte es dann an frischen Vereinsshirts, was aber der ausgelassen Stimmung nicht entgegenwirken konnte. Der Empfang im Dorf war grossartig und ist uns allen noch in bester Erinnerung.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... zuerst beim Helfereinsatz das Fest aus einer anderen Perspektive erleben.

... beim Turnwettkampf alles geben.

... beim Vereinswettkampf zeigen, was wir können und unsere Topleistung abrufen.

... ein Foto mit allen Turnenden im neuen Vereinstrainer machen.

... drei Tage bleiben.

... die gute Stimmung und hoffentlich viel Sonnenschein geniessen.