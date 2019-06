Turnverein Mumpf

Anzahl Mitglieder: 36, davon sind 16 aktiv

Gründungsdatum: 1912

Was macht unseren Turnverein speziell?

Beim TV Mumpf sind alle Willkommen. Bei uns kann sich jeder einbringen, denn wir machen alles was uns Spass macht und versuchen uns immer wieder in neuen Sportarten. Im Verhältnis sind wir ein eher kleiner Verein, dennoch entwickeln und wachsen wir jedes Jahr weiter. Nebst der sportlichen Leidenschaft engagieren wir uns für das Dorf und die Gesellschaft. So kommt es, dass unser kleiner Verein immer wieder mit neuem begeistert, was durch Engagement und Willenskraft erreicht wird. Unter anderem sind dies ein Grümpeli, die Bundesfeier, die Chlausparty – die seit über 26 Jahren existiert – oder unser neuster Anlass, die Frühlingswiesn.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das ETF in Biel war für uns nach einer langen Durststrecke das erste Turnfest, an welchem wir teilnahmen. Für die meisten der Delegation war es das erste Turnfest überhaupt. Völlig überwältigt von der Grösse, der Stimmung, der Atmosphäre und der Gemeinschaft unter den Turnern, wurde ein Feuer in uns entfacht.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Das bestmögliche aus uns herausholen und die anwesenden Zuschauer begeistern. Nach hoffentlich sportlichen Bestleistungen wollen wir andere Vereine bei ihren Darbietungen unterstützen und zum Schluss gemeinsam feiern, wie es sich an einem solchen Anlass gehört.