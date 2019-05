Turn- und Sportverein Gansingen

Anzahl Mitglieder: 86, davon 42 aktive Turnerinnen, Turner und Fuuschtballer

Gründungsdatum: 1931 wurde der damalige KTV St. Georg Gansingen gegründet, 1981 wurde der Verein in TSV Gansingen umbenannt und 2004 schloss man sich dem STV an.

Was macht unseren Turnverein speziell:

Wir sind breit gefächert. Nebst dem Training für Turnerinnen am Mittwoch und den Turnern am Dienstag, trainieren noch die Fuschtballer, die Jugendriege sowie die mit dem TSV Mettauertal entstandene Spielervereinigung Wild-Goose, welche im Kleinfeldunihockey mit fünf Teams am Start steht.

Durch diese Diversität kommen wir zu einer Altersdurchmischung über mehrere Generationen. Dass die Zusammenarbeit und die Geselligkeit trotzdem stets auf Höchstniveau klappen, denken wir, dass dies unseren Verein speziell macht.

Was ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Eine von vielen guten Erinnerungen ist, wie wir in Biel die Werbetrommel für unser Bergturnfest im darauffolgenden Jahr kräftig rühren konnten. Nachdem wir die Wettkampfanlagen, das Festareal und die Logistik scharf gemustert hatten und wussten, was wir besser und/oder anders machen wollten, konnten wir unter anderem mit diesen Argumenten diverse Gastsektionen überzeugen und sie mit Erfolg für uns gewinnen.

Nebenbei sei gesagt, dass selbstverständlich nur Wettkampfanlagen abgeändert werden mussten, auf welchen wir unsere Trainingsbestleistungen nicht abrufen konnten.

Am Eidgenössischen Turnfest wollen wir..

... unsere sehr guten Turnfestleistungen der letzten Jahre bestätigen, vom Sonnenschein braungebrannt werden, die Lachmuskeln nicht weniger gestärkt wieder mit nachhause nehmen, ein Vereinsfoto auf welchem alle einheitlich mit- oder ohne Sonnenbrille drauf sind und ein ausgezeichnetes Fest.