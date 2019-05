Trampolin-Club Waltenschwil

Anzahl Mitglieder: 35 aktive Mitglieder

Gründungsdatum: 1972

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir betreiben einen Sport, den man nicht in jedem Dorf antrifft. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in unserem eher kleinen Dorf diesen tollen und nicht alltäglichen Sport anbieten dürfen. Wir können damit immer wieder viele Kinder und Jugendliche in die Halle locken, zum gemeinsamen Sport treiben. Es ist schön, dass wir mit unserem Verein eine altersgemischte Gruppe zusammenbringen können, die mit Freude bei der Sache ist.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

ETF Luft durften wir bis jetzt leider noch nicht schnuppern. Unsere Teilnahmen an Turnfesten gehen noch nicht ganz so weit zurück, wie dies bei anderen Vereinen wohl der Fall sein wird. Wir freuen uns aber immer wieder, auf die ausgelassene und fröhliche Stimmung an jedem Turnfest und schauen unserem ersten ETF gespannt und freudig entgegen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… unser Bestes geben und ein tolles Programm in unserer nicht alltäglichen Sportart zeigen.

… eine tolle gemeinsame Zeit haben, mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen an die wir noch lange zurückdenken können.

…hoffentlich Sonne und viele tolle Darbietungen geniessen.