Sportverein Wohlenschwil

Anzahl Mitglieder: 60 Aktivmitglieder, 120 Jugendliche/Kinder

Gründungsdatum: 2001 (Zusammenschluss der turnenden Vereine von Wohlenschwil)

Was macht unseren Turnverein speziell?

Als grösster Verein in unserem kleinen Dorf bieten wir ein abwechslungsreiches Turnprogramm für Jung und Alt. Bereits ab dem Chrabbelalter können die Kleinsten in unserer Halle Blau Turnluft schnuppern. So können die Kinder bei unserem «Indoor-Spielplatz» nach Herzenslust krabbeln, hüpfen, schaukeln, balancieren, verstecken, klettern, rollen, drehen, herumtollen, federn, hangeln, staunen, rennen, werfen, fangen, träumen und vor allem die Freude an Bewegung in Begleitung ausleben. In Wohlenschwil werden also schon die Kleinsten ganz früh mit dem Turnvirus infiziert.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die schönste Erinnerung ist der Teamzusammenhalt, welchen wir am ETF in Biel 2013 gespürt haben. Als einer der Vereine, welcher während der Vorführung vom Sturm überrascht wurde, kamen wir mit dem Schrecken davon. Da bleiben viele Erinnerungen, Umarmungen und das Wissen, dass Jeder füreinander da ist. Die anschliessenden 3 Tage am Fest bleiben ebenso unvergessen!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Mit unserem kleinen Turnteam nach zwei Jahren Pause wieder mal das einmalige Gefühl eines Turnfestes geniessen. Die Resultate stehen dabei nicht im Vordergrund, sondern der Spass am Turnen und ein unfallfreies Wochenende in Aarau. Und nicht zu vergessen... Ein unvergessliches Fest gehört natürlich auch an diesem Eidgenössischen Turnfest dazu... :-)