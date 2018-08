Mitten im Sommer sind wir nun bereits wieder an der Planung des Winterhalbjahres. Wie immer wird unsere Traglufthalle errichtet und zwei Sandplätze stehen für das Ganzjahres-Training sämtlicher Tennis-Spieler in nah und fern zur Verfügung. Neben Einzelstunden können wie gehabt auch Fixplätze zu Sonderkonditionen gemietet werden.



Der Belegungsplan und die Preisliste kann auf unserer Homepage (www.tennis-aarau.ch) abgerufen werden.



Anmeldungen bitte mit Wochentag und genauer Uhrzeit an clubverwaltung@tennis-aarau.ch



Der Schnellere ist der Geschwindere!