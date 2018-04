Feine Rösti, Spiegeleier, Fleisch, Käse, Brot, Zopf, Birchermüesli – haben wir Sie bereits „gluschtig“ gemacht? Dieses reichhaltige Buffet mit all den vielen Köstlichkeiten erwartet Sie am Sonntag, 6. Mai von 9.00 – 13.00 Uhr in der Aula der Bezirksschule Endingen. Geniessen Sie unseren feinen Zmorge und starten gemütlich in den Sonntag. Haben Sie Zöliakie oder Lactoseintoleranz? Kein Problem! Melden Sie sich vorgängig bei uns und wir sorgen dafür, dass auch Sie diesen Anlass geniessen können. Alle Kinder bis Ende Primarschule sind herzlich zum Gratis-Zmorge eingeladen. Damit es den kleineren Gästen nicht langweilig wird, hat es eine Spiel- und Leseecke. Es besteht auch noch die Möglichkeit sich selbständig den Blutdruck zu messen und sich über die Aufgaben und Aktivitäten unseres Vereins zu informieren. Bei Rosmarie Schellenberg unter Tel: 056 242 18 36 oder E-Mail: schellenbergr@bluewin.ch besteht die Möglichkeit Plätze zu reservieren. Wir freuen uns Sie und Ihre Familie bei uns begrüssen zu dürfen. En Guete! Ihr SV Endingen