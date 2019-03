Für die Instrumentenwahl ist es von entscheidender Bedeutung, welches Instrument einem am besten gefällt und von welchem Klang man sich am meisten angesprochen fühlt. Es lohnt sich, in den Entscheidungsprozess ein wenig Zeit zu investieren. Um die verschiedenen Instrumente kennenzulernen, kann man z. B. Konzerte besuchen oder sich online inspirieren lassen. Die Musikschule Dietikon bietet im Frühling aber auch spezielle Anlässe an, um die Welt der Instrumente selber aktiv kennenzulernen und auszuprobieren.

Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Instrument für Ihr Kind sind: Lassen Sie es die Instrumente erleben. Geben Sie ihm die Möglichkeit, auch seltener gespielte Instrumente kennenzulernen. Beobachten Sie, wie Ihr Kind diesen ersten Instrumentenkontakt wahrnimmt und sprechen Sie auch mit den Lehrpersonen. Diese sehen sofort, wie ein Kind ein Instrument in die Hand, an oder in den Mund nimmt, ob die Körperhaltung stimmt, die Hände richtig oder noch zu klein sind. Lassen Sie schlussendlich das Kind entscheiden, welches Instrument es spielen möchte. Natürlich spielen dabei auch der Platzbedarf oder die akustischen Verhältnisse zuhause eine Rolle. Wir stellen immer wieder fest, dass bei Kindern der Klang eines Instruments oft ausschlaggebend ist und sie es deshalb spielen – vertrauen Sie darauf.

Beachten Sie dazu auch unsere Angebote im Bereich Instrumentenwahl:

So finden in den Frühlingsferien die beliebten Schnupperkurse statt. Aufgeteilt in verschiedene Gruppen (Holz- oder Blechblasinstrumente, Streichinstrumente etc.) können alle unterrichteten Instrumente und gleichzeitig auch die Lehrpersonen kennengelernt werden. Für unsere Schnupperkurse (Mindestalter: 1. Klasse) muss man sich bis Mitte April anmelden.

Auch lohnt es sich, bereits jetzt den Termin unserer Instrumentendemonstration vorzumerken! Das ist quasi der „Tag der offenen Tür“ im Musikschulhaus: Am Samstag, 11. Mai 2019, von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bieten wir allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die tolle Gelegenheit, unseren Lehrpersonen zu begegnen, alle Instrumente zu entdecken, anzuspielen und sich beraten zu lassen.

Interessierte finden die genauen Daten der Schnupperkurse und weitere Informationen auf der Website www.musikschule-dietikon.ch oder direkt im Musikschulhaus an der Bühlstrasse 14.