Wettbewerbsauflösung Online-Instrumentenvorstellung

In diesem aussergewöhnlichen Frühling sind zu unserem riesigen Bedauern leider sämtliche üblichen Werbeanlässe ausgefallen. Und wie reagiert man darauf in Zeiten von Homeschooling und Onlineunterricht? Genau! Man verlegt alles ins Internet.

So haben Anfang April alle unsere Lehrpersonen innert kürzester Zeit individuelle "Werbeclips" von sich und ihrem Instrument produziert. Die Aufgabe war, in ein nur rund 30 Sekunden kurzes Video möglichst viel Musik, aber auch informative Angaben zu sich selbst und dem eigenen Instrument zu verpacken. Das war gar nicht so einfach, denn es war Ende März 2020, wir befanden uns mitten im Lockdown und jeder musste sich selbstständig ums notwendige Equipment kümmern (wobei ein übliches Smartphone absolut genügte) und gleichzeitig eine kreative Idee entwickeln, denn alles auf kurze 30 Sekunden zu komprimieren - das ist eine ziemliche Herausforderung! Schliesslich konnten wir knapp 30 witzige, unterhaltsame und ansprechende Videos auf unsere Homepage setzen.

Um Kinder und Jugendliche dazu zu animieren, sich alle Filme anzuschauen, haben wir einen attraktiven Wettbewerb angeboten und bspws. ganz unmusikalisch nach dem Träger von gelben Turnschuhen gefragt...

Drei Gewinner konnte dann unsere Glücksfee kürzlich aus den knapp 40 Teilnehmenden ziehen und nach Wahl Gutscheine von der Buchhandlung Scriptum sowie Spiel & Hobby verlosen.

Übrigens, man kann sich nach wie vor für den Musikunterricht an der Musikschule Dietikon anmelden! Wegen der aussergewöhnlichen Lage wurde der Anmeldeschluss auf den 25. Juni 2020 verschoben (Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien).