Am Samstag 14.12. war es wieder so weit: Weihnachtsfeier der Royal Rangers Dietikon. Es waren dieses Jahr erneut mehr Teilnehmende dabei, da der Stammposten mittlerweile auf gut 30 Kinder und Leitende angewachsen ist. Mit dem „Dip-Song„ und anderen, lautstark von den Kindern mit Perkussionsinstrumenten begleiteten Liedern wurde der Nachmittag eröffnet. Zum darauffolgenden Jahresrückblick gehörte auch der Bereich Social Media: bereits über 400 Follower zählt der RR-Instagram-Account (@royal.rangers.54). Fünf neue Leiter bzw. Leiterinnen konnten eingesetzt werden: Lucas, Silas, Deborah, Soraya und Chelsea. Zu den Highlights des Jahres 2020 wird sicher das Eurocamp gehören, welches zusammen mit Royal Rangers aus ganz Europa vom 2. – 7. August in Diessenhofen stattfindet. Dann folgten die Workshops: in Gruppen wurden z.B. Guetzli gebacken. Am Lagerfeuer gab die Regionalleiterin Stefanie Neukom dann ein paar besinnliche Gedanken zu Weihnachten weiter, danach wurden nochmals Lieder gesungen, diesmal „Zimetschtern hani gern“ und andere Weihnachtslieder. So ging ein gemütlicher Nachmittag mit Action und guter Gemeinschaft zu Ende.

Thomas Wirth, Dietikon