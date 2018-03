Wer hat sich nicht schon mal folgendes gefragt:

Kann man Gott beweisen?

Wozu lebe ich?

Warum lässt Gott das zu?

Ist mit dem Tod alles aus?

Fragen, die immer wieder gestellt werden – aber wo sind die Antworten dazu?

Die FEG Aarau in Schönenwerd ist vom 28. Februar bis 4. März 2018 genau diesen Fragen nachgegangen.

Nach der freundlichen Begrüssung am Eingang fühlt man sich herzlich willkommen in dem etwas umgestalteten Gottesdienstraum. Vorbei an liebevoll dekorierten Tischen mit allerlei Gebäck darauf findet man etwas abgetrennt seinen Sitzplatz und schon bald ertönt Musik von der Bühne. Der Moderator freut sich über all die Menschen, die bei eisiger Kälte den Weg in die FEG gewagt haben. Nach einem Lied hören wir einen ganz persönlichen Lebensbericht.

Ein verwitweter Mann im Pensionsalter trifft auf dem Friedhof eine junge Frau, die ebenfalls ihren Mann verloren hat. Sie kommen ins Gespräch und der Mann findet tiefen Halt und Trost durch den Glauben an Jesus. Eine andere Frau sucht Erfüllung in Weiterbildungen und Diplomen und später in der Familie. Die Leere im Herzen bleibt. Durch eine hilfsbereite Nachbarin lernt sie Jesus vertrauen und erlebt, dass ihr todkranker Sohn wieder gesund wird. Die einen lernen das Vertrauen in Jesus schon als Kind, andere lernen Jesus erst nach mehrere Jahrzehnten persönlich kennen. Aber Gott findet immer eine Möglichkeit, uns jemanden im richtigen Moment über den Lebensweg zu schicken. Die Lebensberichte haben gezeigt, dass das oft in Krisenzeiten geschieht.

Bevor die beiden Referenten Reinhard Dannecker und Matthias Kradolfer auf die oben genannten Fragen näher eingehen, singen wir ein weiteres Lied und sind jetzt bereit für den Vortrag.

Von spannenden Ausführungen und nachdenklich machenden Erlebnissen aus dem Alltag bis hin zu passenden Bibelversen hören wir zu und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht.

Wie eine Uhr oder ein Kuchen uns hilft, den Beweis für Gottes Existenz zu verstehen? Alle Referate sind für Sie bereit zum Ansehen, unter warumgott.ch, was ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte.

Nach der Predigt gehen die allermeisten nicht gleich nach Hause, sondern erfreuen sich an einem feinen Apéro und tauschen sich über das Gehörte oder andere wichtige Sachen aus. Es ist eine gemütliche Atmosphäre im Raum, die uns bis nach Hause begleitet.