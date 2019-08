Bei herrlichem Grillwetter startete die Wettinger Ortsbürgerin Michaela Huser ihren Wahlkampf für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober – zusammen mit zahlreichen Gästen, Freundinnen und Freunden sowie politischen Mitstreitern. Dass die junge Ökonomin Huser als Grossrätin, Fraktionspräsidentin und Einwohnerrätin bereits über einen beachtlichen politischen Leistungsausweis verfügt, zeigte sich unter anderem auch darin, dass neben den ehemaligen National- resp. Regierungsräten Hans Killer und Ernst Hasler, Nationalrat Gregor Rutz auch Regierungsrat Markus Dieth den geselligen Anlass mit seiner Anwesenheit beehrte.

Der Veranstaltungsort, in und vor der Werkstatt des in Familienbesitz stehenden Gewerbebetriebs, zeigte die Verbundenheit von Michaela Huser zum Gewerbe: Verwurzelt im Gewerbe kennt Michaela Huser die Bedürfnisse und Herausforderungen der Schweizer KMU aus der Praxis. Darum kämpft sie mit Überzeugung für KMU-freundliche Rahmenbedingungen, einen attraktiven Wirtschafts-, und Werkplatz Schweiz und gegen ausufernde Bürokratie - diese Verantwortung möchte Michaela Huser künftig auch in Bern übernehmen.

Michaela Huser setzt sich konsequent für bürgerliche Anliegen ein. Ihre Wahl am 20. Oktober ist ein Gewinn für den Kanton Aargau. Jede Stimme zählt: Setzen Sie sich mit uns ein für eine kompetente, bürgerliche Vertretung des Kantons Aargau in Bern und unterstützen Sie Michaela Huser.