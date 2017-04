Am 21. Mai 2017 findet die Ersatzwahl für den Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Baden statt. Die glp Bezirk Baden führte am Mittwoch, 12. April 2017 ein Hearing mit den beiden Gerichtspräsidentenkandidaten Pascal Peterhans (parteilos) und Fabian Wäger (SVP) im Rathaus Wettingen durch. Nach sorgfältigem Abwägen aller uns wichtigen Kriterien entschied die Mehrheit, die Kandidatur von Herrn Pascal Peterhans zu unterstützen. Beide Kandidaten bringen das Rüstzeug für den Gerichtspräsidenten mit. Wir fanden jedoch am Schluss, dass Herr Pascal Peterhans die geeigneteren Voraussetzungen für das Amt besitzt. Seine Fähigkeiten im Bereich Fall- und Teamführung sowie seine Lösungsorientiertheit und sein Verhandlungstalent überzeugten uns sehr. Die Grünliberale Partei empfiehlt Pascal Peterhans am 21. Mai zur Wahl zum Gerichtspräsidenten.

Orun Palit, Präsident, glp Bezirk Baden