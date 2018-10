Christian Giger wurde am 22. Oktober 2018 in stiller Wahl in das Wahlbüro Niederrohrdorf gewählt. Er übernimmt das Kommissionsamt per Ende November 2018.

Christian Giger ist 59-jährig, Handbook & Cost Out Manager bei GE und wohnt mit seiner Familie im Zentrum 4. Er war in seinem vorherigen Wohnort Oberwil-Lieli viele Jahre in der Schulpflege und anschliessend bis zu seinem Wegzug im letzten Jahr nach Niederrohrdorf in der Finanzkommission.

Die FDP Niederrohrdorf gratuliert Christian Giger herzlich zu seiner Wahl und dankt ihm für sein Engagement für unser Dorf!