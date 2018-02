Nach den ersten zwei gespielten Runden in der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 steht Yellow Winterthur als einzig ungeschlagenes Team auf Platz 1. Die HSG Leimental ist mit zwei Punkten aus zwei Spielen auf Rang 4 platziert. Die SG Yverdon & Crissier musste in ihren ersten zwei Aufstiegsspielen zwei klare Niederlagen gegen den HSC Kreuzlingen (20:33) und den HV Herzogenbuchsee (33:14) einstecken und liegt damit mit 0 Punkten auf dem letzten (6.) Rang. Obwohl die Ausgangslage für einen Sieg für die HSG-Equipe spricht, unterschätzt das Heimteam die Mitstreiterinnen aus Yverdon & Crissier keinesfalls. Die Spiele in der Hauptrunde der SPL2 waren stets spannend und bis in die letzte Spielphase meist ausgeglichen gestaltet. Das Spiel der HSG Leimental I findet zum Abschluss eines langen Spieltags in der Sporthalle Therwil 99er statt (Anpfiff 20.15 Uhr): 12:00 Uhr Junioren U19 HSG Leimental – HSG Aargau Ost 14:00 Uhr Damen 1. Liga HSG Leimental – HV Herzogenbuchsee 16:00 Uhr Juniorinnen U16 HSG Leimental – LK Zug 18:00 Uhr Herren 1.Liga HSG Leimental – PSG Lyss 20.15 Uhr Damen SPL1/SPL2 HSG Leimental – SG Yverdon & Crissier Kommt in die Halle und unterstützt die HSG Leimental. Zudem kann sich während des gesamten Spieltages jede/r Zuschauer/in nebst spannenden Spielen über ein feines Raclette erfreuen. HOPP HSG!