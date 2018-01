Am kommenden Samstag, 27. Januar 2018 (19.00 Uhr, Binningen Spiegelfeld) steht das zweite Derby dieser Saison gegen den ATV/KV Basel an. Gleichzeitig ist es auch das letzte Spiel für die HSG in der Hauptrunde.

Und nun ist es wieder soweit: Derby - Time! Nach dem letzten erfolgreichen Sieg gegen den ATV/KV Basel sind die Leimentalerinnen gewillt, sich die zwei Punkte erneut zu ergattern und das gegenseitige Kräftemessen zu gewinnen. Doch die Baselstädterinnen geben sich nach ihren letzten Erfolgen in der Hauptrunde sicherlich nicht leicht geschlagen. Seitens beider Mannschaften wird also hohe Motivation und starker Teamgeist erwartet. Auch in Hinblick auf das kommende Cupspiel möchte die HSG Leimental im letzten Spiel der Hauptrunde nochmals alles geben und zeigen was sie auf dem Kasten hat.

Wir sind gespannt und hoffen auf viele begeisterte Zuschauer in Binningen. Hopp HSG!

In der darauffolgenden Woche am Samstag, 3. Februar 2018 (16.00 Uhr, Binningen Spiegelfeld) spielt die HSG Leimental im lang ersehnten ¼ - Final des Schweizer Cup gegen den HSC Kreuzlingen (SPL 1). Die HSG freut sich über zahlreiche Unterstützer bei diesem Spektakel!