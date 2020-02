Vorschau Damenhandball SPL1/2: HSC Kreuzlingen – HSG Leimental

Erste Auswärtspartie in der Aufstiegsrunde Vor einer Woche starteten die Leimentalerinnen zu Hause gegen den HV Herzogenbuchsee beinahe erfolgreich in die Aufstiegsrunde (24:26 Schlussresultat). Nun steht die weiteste Reise der verbleibenden Saison an. Am Samstag trifft die HSG Leimental am Bodensee auf die HSC Kreuzlingen. Letztere sind nominell gar stärker einzuschätzen als die Oberaargauerinnen vom letzten Wochenende. Kreuzlingens Kader wurde auf diese Saison mit zahlreichen Spielerinnen aus dem Ausland ergänzt, unter anderem aus der 1. Deutschen Bundesliga. Ausserdem beendeten sie die SPL1 Hauptrunde auf dem fünften und damit besten Platz derjenigen, denen Leimental nun gegenübersteht. Andererseits hat sich Kreuzlingen am letzten Samstag gegen den HV Olten redlich schwer getan. Erst in den letzten 10 Minuten konnte Kreuzlingen vom 22:21 auf 29:21 stellen und damit die Partie entscheiden. Wenn die HSG Leimental also die starke Leistung aus der ersten Halbzeit des Herzogenbuchsee-Spiels wieder abrufen kann, wird der Ausflug an den Bodensee sicher eine spannende Angelegenheit werden. Hopp HSG!