Fasnachtseröffnung der besonderen Art

Am 11.11.17 war für die Guggenmusik KumetBach Sürpfler «KBS» ein besonderer Tag: zum letzten Mal wurde mit fätzigen Klängen die Fasnacht eingeläutet. Mit einer tollen Bar, der kleinen Festwirtschaft mit feinem Raclette und Würsten sowie einem «Guggekonzert» pünktlich um 20.11 Uhr, hiessen die KBS die zahlreichen grossen und kleinen Gäste, Helfer und Freunde in der Winkelturnhalle willkommen. Wehmütig war es allen zu Mute: Haben doch die Sürpfler an der letzten GV schweren Herzens entschieden, das 15-jährige Jubiläumsjahr zur Abschlusstourné zu erklären.

Trotz dieser traurigen Nachricht gelang es mit Liedern wie «Rolling in the deep», «Lost», «hie und jetzt» oder «Radioactive» nochmals musikalisch alle in den Bann zu ziehen. In einer äusserst kreativen Rede hiess Präsident Michael «Woldo» Wernli, die zahlreichen Besucher willkommen und blickte auf lustige Anekdoten der vergangenen 15 Jahre zurück.

Ein Konzert der Gastgugge Seifesüder Leibstadt rundete den Start in die fünfte Jahreszeit wunderbar ab. Treu nach dem diesjährigen Motto «usgsürpflet» wurde bis in die frühen Morgenstunden in der Gondelbar des Skilift-Teams Rotberg die letzte Sürpflersaison eingeläutet.

Spass im Schnee – Scheckübergabe ans Skiliftteam Rotberg

Der gesamte Erlös aus der Festwirtschaft des 11.11.17 sollte in diesem finalen Fasnachtsjahr einem guten Zweck zukommen. So konnten die Sürpfler im Rahmen ihrer letzten Sonntagsprobe stolz einen Spendenscheck an das befreundete Skiliftteam Rotberg überreichen. «Die mehr als 1300.- sFr. werden vollumfänglich in den Betrieb und Unterhalt unseres kleinen Skigebietes einfliessen», freut sich Gründer Roger Meier. Hinter dem Skilift Rotberg steht eine bunt zusammenge­würfelte Gruppe von Idealisten, für die der Spass im Vordergrund steht. Ihr Anliegen ist es, etwas für die Kinder im Dorf und der Umgebung auf die Beine zu stellen und den dörflichen Zusammenhalt zu fördern. Der Erfolg gibt ihnen recht: Sobald Schnee auf dem Rotberg liegt, kommen Kinder und Familien auf den Rotberg zwischen Villigen und Mandach. Für einige sind es die ersten Meter auf Ski, andere schlitteln den ganzen Tag oder rutschen auf einem Plastiksack talwärts. So freut es die Sürpfler ganz besonders, mit dieser Spende eine tolle Idee zu unterstützen.

Sürpflerball 2018

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schauen die KBS nun also erwartungsvoll dem Jubiläums- und Abschlussjahr 2018 entgegen! Die Sürpfler wollen zu diesem Anlass noch ein allerletztes Mal Vollgas geben, um anschliessend in den sürpflerischen Ruhestand zu treten. Das erste Saisonhighlight steht am Samstag 20. Januar 2018 mit dem traditionellen Sürpflerball kurz bevor. Dort wird mit allen Freunden, Fans, Helfern und vielen Gastguggen nochmals die heimische Erbsletturnhalle in Villigen zur Festhütte erklärt.

Der Sürpfler-Ball 2018 findet am Samstag 20. Januar 2018 in der Mehrzweckanlage Erbslet in Villigen statt, Türöffnung um 20.00 Uhr.

Motto: Völlig Aufgelöst

Folgende Gastguggen werden das Publikum begeistern: Trombongos aus Windisch, D’Wildsäu aus Birmenstorf, Spältaschränzer aus Feldkirch, Hornfääger aus Leuggern, Laubbärggugger aus Wil, Schwellbaum­schränzer aus Windisch und Seifesüder aus Leibstadt.

Für die Musik zwischen den Guggen sorgt DJ Gondeli.

Gratis Eintritt! Weitere Infos unter www.kbs-villigen.ch und www.Sürpfler-Ball.ch