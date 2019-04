Am 26.3.2019 fand im frühlingshaft geschmückten Saal vom Hotel Eden die 63. Generalversammlung der Sektion Rheinfelden und Umgebung statt. Den Start bildete ein gemeinsames Nachtessen. 20.15 Uhr wurde die offizielle Sitzung eröffnet. Der Präsident durfte 38 Mitglieder begrüssen. Wegen des anhaltenden Mitgliederschwunds besteht die Sektion nur noch aus 120 Mitgliedern. Nach mehrjährigem Werben um neue Vorstandsmitglieder haben sich erfreulicherweise 2 Personen für die Mitarbeit im Vorstand bereiterklärt. So konnten dieses Mal 5 Vorstandsmitglieder zu Wahl antreten: Der Präsident Werner Ehrsam, für die Mutationen und Atemgymnastik Vreni Hofer, für die Hauptkasse Annemarie Müller, als Beisitzerin und für die Turnkasse Gaby Hasler und als Aktuarin Heidi Lesiecki. Alle 5 wurden gewählt. An unsere Turnleiterinnen ging ein besonderes Dankeschön für ihre Gymnastikstunden und dafür, dass sie regelmässig einen Teil ihrer Freizeit für Weiterbildungskurse opfern. Weiterer Dank ging natürlich an unsere aktiven Turnerinnen/Turner und an die Teilnehmer der Atemgymnastik. Nur durch die langjährige Treue der aktiven Mitglieder in Wallbach, Schupfart und Rheinfelden ist es weiterhin möglich unsere Sektion aufrecht zu erhalten. Die offizielle Sitzung wurde nach einer Stunde beendet, so dass die Anwesenden bei gemütlicher Unterhaltung den Abend ausklingen lassen konnten.

Haben wir ihr Interesse geweckt so kommen sie einfach zu einer Schnupperstunde vorbei. Die Gymnastikgruppen in Wallbach, Schupfart und Rheinfelden freuen sich auf neue Mitglieder. Weiterhin finden in Rheinfelden noch zwei Atemgymnastikkurse statt, Auskunft bekommen sie bei Tel. 061 8312904. Gymnastik Info bei Tel. 061 8313410 oder Vereinsseite der Stadt Rheinfelden oder unter www.vitaswiss.ch.