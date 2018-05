Der letzte Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften fand am 12. Mai in Lausen statt. Die Turner des TV Grenchen konnten wiederum vier Medaillen erturnen. Zudem holten noch 2 weitere Turner sowie ein Synchronpaar die nötigen Punkte für die SM-Quali, womit nun 13 Einzelturner sowie 3 Synchronpaare für die SM vom 2. und 3. Juni in Volketswil qualifiziert sind.