Der Tennisclub Rheinfelden startet an diesem Wochenende mit einem attraktiven Programm während drei Tagen in die neue Sommersaison auf seiner grosszügigen Anlage im Engerfeld.

In diesen Tagen wird eine weitere erfolgreiche Wintersaison mit beliebten Clubanlässen und einer erfreulichen Entwicklung bei der Platzvermietung zu Ende gehen, gefolgt vom nahtlosen Übergang in die Sommersaison. Diese wird am Freitagabend - wie schon im Vorjahr - mit einem offerierten Begrüssungsapéro im modernen Clubhaus eingeläutet. Alle Mitglieder sind eingeladen, um einen geselligen Abend unter Gleichgesinnten auf der sonnigen Terrasse des Clubhauses mit bequemer Lounge zu verbringen - mit kulinarischer Begleitung der TCR-Küchencrew um Roswitha Madlener und Guido Marti, die die Leitung des Restaurationsbetriebs auch in Zukunft übernehmen werden.



Viele Höhepunkte zur Sommerzeit

Am Samstag wird das traditionelle Eröffnungsturnier über die Bühne gehen. Dabei sind zahlreiche Anmeldungen für das Plausch-Doppel - aufgeteilt in eine Morgen- und eine Nachmittagsgruppe - eingegangen, um die allerersten Bälle auf den vier Sandplätzen schlagen zu können. Letztere sind in den letzten Wochen für die neue Spielzeit instand gestellt worden, um die Herausforderungen einer spektakulären Saison bewältigen zu können. Dabei werden neben dem ordentlichen Spiel- und Trainingsbetrieb unter anderem auch erstmals Interclub-Wettkämpfe in nationalen Ligen und die grosse Jubiläumsausgabe der Fricktaler Tennis Meisterschaften (50 Jahre FTM) stattfinden.

"Tag der offenen Türe" am Sonntag

Einen runden Geburtstag wird es auch an diesem Sonntag zu feiern geben, wenn die Tennisschule Baumann & Locher (TSBL) ihr zehnjähriges Bestehen mit vielen Gästen begeht. Dieses Jubiläum wird in den alljährlichen "Tag der offenen Türe" des Tennisclubs Rheinfelden integriert - zwischen 11 Uhr bis 15 Uhr werden am Sonntag freie Spielmöglichkeiten (inklusive Verleih von Bällen und Rackets) und kostenlose Schnuppertrainings bei der Tennisschule angeboten. Zudem gibt es einen speziellen "Kids-Tennis-Parcours" für den Nachwuchs. Anwesende Vorstandsmitglieder stehen am Anlass, der dank clubeigener Halle bei jeder Witterung stattfindet, für Auskünfte zur Verfügung.

Der Tennisclub Rheinfelden zählt mit über 400 Mitgliedern zu den grössten Sportvereinen in der Region und bietet ein vielseitiges Jahresprogramm für alle Altersgruppen. Aktuell werden knapp 150 Junioren in der professionellen Tennisschule von den vollamtlich angestellten Trainern Michel Baumann und Marcel Locher - seit einem Jahr durch Sabrina Güntert unterstützt - ausgebildet.