Viele Besucher am Junioren F Turnier in Eiken

Am Sonntag, 20.10.19 fand das zweite Junioren F Heimturnier der Herbstrunde auf dem Sportplatz Netzi in Eiken auf dem Programm. Bereits ab 10:00 kämpften 12 Mannschaften aus der Nordwestschweiz mit viel Freude und Einsatz um den Ball.

Die vielen Kinder mit Jahrgängen 2011 und 2012 freuten sich sichtlich, dass sie ihrem geliebten Hobby nachgehen konnten. Umso mehr, als dass sie von vielen Zuschauern, Eltern, Gotte, Götti’s Grosseltern usw. lauthals angefeuert wurden. Jeder wollte zeigen, dass in ihm ein kleiner Ronaldo, Shaqiri oder Sommer steckt. Jedenfalls was die Jubelposen betrifft, so standen sie den grossen Vorbildern in Nichts nach.

Zwischen den je 5 Spielen pro Mannschaft, konnten sich sowohl Spieler wie Zuschauer im Clubhaus des FC Eiken stärken. Auch das Wetter spielte mit, wenn auch kühl so war es den ganzen Morgen trocken und gegen Mittag zeigte sich sogar noch die Sonne.

Ein ganz grosses Dankeschön gebührt der Gemeinde Eiken und dem Platzwart Kar Bachmann. Nur Dank super Einsatz konnte dieses Turnier auf dem Platz 2 auf dem Sportplatz Netzi nach den vielen Regenfällen tags zuvor überhaupt durchgeführt werden.

So konnten alle Spieler und Besucher einen schönen, friedlichen Sonntagmorgen verbringen und mit einem zufriedenen Gefühl ab 13:00 bereits wieder die Heimreise antreten.

Kommenden Samstag, 26.10. steht für die Eiker F Junioren unter Trainer Shaban Berisha in Stein das letzte Turnier vor der Winterpause auf dem Programm. Ab November wird dann jeweils am Donnerstag in der Sporthalle Lindenboden trainiert. Neuzukömmlinge sind jederzeit willkommen – mehr Info’s und Kontakte unter www.fceiken.ch