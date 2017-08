Die Jungen sind schon weg, die Alten sind noch da. Warum die Jungstörche den Weg in den Süden von selber finden, weiss man bis heute nicht genau.

Dass sie aber immer wieder zu uns zurückkommen, ist erfreulich. Nachdem der Weissstorch anfangs des letzten Jahrhunderts in der Schweiz ausgestorben war, ist in diesem Jahr zum ersten Mal wieder die Schwelle von 500 Brutpaaren überschritten worden. Langsam wird es sogar eng, da naturbelassene (Feucht-) Flächen, wo es z.B. noch Frösche und anderes Futter für die Störche gibt, in der Schweiz immer seltener werden. In Trockenperioden wie wir sie diesen Sommer erlebt haben, zeigt sich auch unser Mangel an Blumenwiesen: Hier könnte Adebar anstelle der fehlenden Frösche wenigstens noch einige Insekten finden um den Hunger zu stillen. Dies alles und viel mehr konnte man von Bruno Gardelli vernehmen, dem Beauftragten von „Storch Schweiz“ für die Nordwestschweiz.

Neu war an dieser schon traditionellen Veranstaltung des Natur- und Vogelschutzvereins Rheinfelden (www.nvvr.ch), dass zusätzlich die „Biodiversität im Siedlungsraum“ thematisiert wurde. Nebst dem Ausstellungsmodul fand ein Spiel zu diesem Thema viel Interesse bei Kindern, während die Grossen bei Kaffee und Kuchen sassen, die Ausstellung studierten oder oben auf dem Turm Apéro und Aussicht genossen. Einmal mehr ein gelungener Anlass im Städtchen. Ob’s wohl am Naturschutztag im Herbst, wenn für die Natur gearbeitet wird, auch so viele Interessenten gibt?