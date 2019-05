Das Regionalderby zum Saisonende beinhaltete angesichts der klaren Ausgangslage in der Tabelle nicht dieselbe Intensität wie das Hinspiel. Das Spielgeschehen gestaltete sich in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen.

Folgerichtig gingen beide Teams beim Spielstand von 12-12 in die Pause. Im zweiten Umgang blieb das Spiel bis zur 40. Minute knapp. Dann leisteten sich die Birsfelder ein paar Fehlwürfe zu viel, weshalb sich Möhlin mit drei Toren absetzen konnte.

Zwar fand man im Angriff zurück in die Spur, doch der Tabellendritte verwaltete den Vorsprung geschickt und setzte jeweils gezielte Nadelstiche, wenn die Birsfelder zu einer Aufholjagd ansetzten.

Klassenerhalt zum 150. Jubiläum

Somit konnte Ighirris Mannschaft trotz einer soliden Leistung den knappen Rückstand nicht mehr aufholen. Wie bereits letzte Woche erhielt man Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und NLB-Debütant Lenzin konnte in der Schlussphase der Partie per Siebenmeter sein erstes Tor in der NLB erzielen. Trotz der 23-25 Niederlage fand man so zu einem versöhnlichen Saisonende.