Pünktlich um 7.30 Uhr fuhren wir mit einer stattlichen Gruppe in Richtung Jura los. Mit Kaffee und Gipfeli im Restaurant Kreuz in Rüttenen stärkten wir uns für den kommenden Weg und konnten bereits die ersten Kontakte untereinander knüpfen. Mit sicherer Hand lenkte uns unser Carchauffeur durch die Taubenschlucht zum wunderschönen Etang de la Gruère. Ein einstündiger Spaziergang führte uns um den See. Die einzigartige Landschaft nahm uns in ihren Bann und hinterliess wunderbare Eindrücke. Dieser Ort werde ich sicher wieder einmal besuchen. Weiter ging es Richtung Mittagessen ins Restaurant Roches de Moron in Les Planchettes hoch oben über dem Doubs. Der Ausblick zum Wasserfall des Doubs war sehr eindrücklich und schön. Die Reise entlang von Tannenwälder, blühenden Wiesen, abgelegene Höfe mit Kühen und Pferden war wie im Bilderbuch. Der Jura, bei vielen nicht so bekannt, war eine Reise wert und einfach schön. Zum Abschluss fuhren wir hinauf zum unteren Grenchenberg. Eine atemberaubende Aussicht übers Mittelland war der Schlusshöhenpunkt dieser wunderbaren Reise. Danke allen die dabei waren und diese Reise fast unvergesslich machten. GL