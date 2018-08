Am Morgen vom 18. August traf sich die muntere Frauenschar vom DTV Hirschthal auf eine abenteuerliche Reise nach Neuenegg. Nach einer Kaffeepause ging es zu Fuss durch den Wald in Richtung Schloss Laupen. Etwa in der Mitte, beim schönen Aussichtspunkt, stärkten wir uns mit einem kleinen Heimwehtröpfchen. Am Schloss angekommen legten wir eine Mittagspause ein und assen unser leckeres Mittagessen aus dem Rucksack. Die Schlossbesichtigung und die Aussicht waren atemberaubend. Anschliessend strampelten wir mit den tollen Schienenvelos nach Witteberg. Weiter ging es mit der Sportart Platzgen, in welcher Gewichtssterne ins 10 Meter entfernte Ziel geworfen werden müssen. Ebenfalls absolvierten wir den Blasrohrsport und konnten Trompetengeräusche nicht unterdrücken. :) Zurück in Laupen genossen wir die Atmosphäre im Städtli und assen Glace und Snacks. Danach machten wir uns mit einer Pizza unter dem Arm auf die Heimfahrt. Wir danken Ruth für die gelungene Vereinsreise und freuen uns bereits auf die Nächste.