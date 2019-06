Am Mittwochmorgen, 19. Juni, startete der Veteranenverein Boswil mit 2 Cars zum traditionellen Vereinsausflug. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde nach rund anderthalbstündiger Fahrt das erste Etappenziel Turbenthal erreicht, wo uns im geschichtsträchtigen Gasthof Gyrenbad Kaffee und Gipfeli erwarteten. Gegen Mittag wurde Fischingen erreicht. Die freie Zeit bis zum Mittagessen wurde benutzt, um entweder die beeindruckende Anlage des Benediktinerklosters in Augenschein zu nehmen, der Klosterschreinerei und deren Ausstellung oder der Klosterbrauerei einen Besuch abzustatten. Danach wurde der gutgelaunten Reiseschar im prächtigen Festsaal des Klosterrestaurantes ein ausgezeichnetes Mittagessen serviert. Anschliessend kamen wir in den Genuss eines rund 40-minütigen Orgelkonzertes in der Klosterkirche; ein wahrlich musikalischer Leckerbissen. Weiter ging die Weiterfahrt über die Hulftegg via Rapperswil über den Raten nach Morgarten zum Zvierihalt im Restaurant Buechwäldli am Aegerisee. Frisch gestärkt führten die beiden Buschauffeure die Reiseschar sicher und wohlbehalten nach Boswil zurück.