Am Freitag, 23. August 2019 wurde die IG Klettern Jurasüdfuss durch die Gründerversammlung zum Verein. Die seit 2012 bestehende Interessengemeinschaft (kurz IG) Klettern Jurasüdfuss setzt sich für den Erhalt und die Förderung der Klettergebiete an den Felsen der ersten und zweiten Jurakette von Baden bis zum Bielersee ein. Sie engagiert sich für den freien Zugang zum Felsklettern in unserer Region unter Wahrung eines respektvollen Umgangs mit Flora und Fauna.

In den Vorstand gewählt sind: Michel Kaiser (Präsident), Meret Schindler (Co-Präsidium), Ueli Kölliker, Kevin Garley, Ivo Budde und Urs Wäspi.

Weitere Informationen

www.ig-klettern-jurasuedfuss.ch

Kontakt

info@ig-klettern-jurasuedfuss.ch