Die Gemeinde Zetzwil hatte Vertretungen aller Zetzwiler Vereine zum diesjährigen Vereinsapéro am 14. Januar 2019 in den Gemeindesaal geladen. Alle Gäste wurden mit einem Glas Prosecco begrüsst. Ge-meindeammann Daniel Heggli begrüsste alle herzlich. Er sprach über die Wichtigkeit der Vereine in einer Gemeinde und welche hervorragenden Aufgaben die Vereine, unter Einsatz von viel Freiwilligenarbeit, leisten. Als Dank erhielten die Teilnehmerin und Teilnehmer noch ein Präsent überreicht.



Auch Gemeinderätin Lilo Henkel ergriff das Wort und startete ein Brainstorming bei dem alle Vereine sagen konnten, was sie vermissen oder was noch verbessert werden kann, in der Zusammenarbeit von Vereinen und Gemeinde. Sie konnte hier einige Anregungen entgegen nehmen.



Gemeinderat Claudio Zanatta richteten auch noch einige Worte an die Gäste. Bevor er das Büfett eröffnete gab er noch bekannt, dass das Apéro von der EWS, anlässlich des Firmenjubiläums, offeriert wurde. Anschliessend fand ein guter Austauch zwischen den Vereinsmitgliedern untereinander und zwischen Vereinsmitgliedern und Gemeinderäten statt.