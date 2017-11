Radfahrer, Fussgänger, mach Dich sichtbar!

Bei Schulbginn und Abends, wenn die Kinder auf dem Heimweg sind ist es im Winterhalbjahr früh dämmrig und dunkel. So müssen wir darauf achten, dass Velofahrer und Fussgänger gesehen werden.

Das wissen jetzt die 4. und 5. Klässler von der Schule Bünzmatt ganz genau. Mit grossem Interesse verfolgten sie den Demofilm, wo gezeigt wird, wann ein Autofahrer den Velofahrer sehen kann, oder eben viel zu spät, wenn Reflektoren und Licht fehlen. Auch konnten sie erfahren, dass es viele Möglichkeiten gibt, zusätzliche Reflektoren anzubringen. Bei der abschliessenden „Modeschau“ waren alle überzeugt: Die helle Kleidung, Reflektorenkleber oder noch besser, eine Warnweste werden gesehen, sofern der Autofahrer, die Autofahrerin aufmerksam ist.

Jedes Jahr macht der Verein Pro Velo im Turnus bei den 3 Schulzentren von Wohlen so eine grosse Lichtaktion. Dieses Jahr wurden 84 Kinder informiert, sie brachten ihre Velos und Helme zur Kontrolle mit. Alle erhielten einen Gutschein für ein vergünstigtes Velolicht beim Veloshop Küttel.

.

Herzlichen Dank der Schule Bünzmatt für die freundliche Aufnahme, den Lehrpersonen und den freiwilligen Helferinnen und Helfern vom Verein Pro Velo.

Wir setzen uns immer wieder für sichere Velospuren in der Gemeinde ein. Es sollte also auch möglich sein, mit den Velos nicht auf den Trottoirs zu fahren, da auch die meisten Autofahrer sehr rücksichtsvoll sind. In unserer Gemeinde hat es sichere Verhältnisse, wenn sich alle an die Regeln halten.

Wir danken auch der Gemeinde Wohlen, welche uns einen Übungsparcours in Aussicht gestellt hat und hoffen, dass wir ihn bei den nächsten Fahrkursen schon benützen dürfen.

Pro Velo, Region Wohlen

H. Perroud