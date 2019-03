Am 6. März 2019 waren in der Bibliothek in Unterkulm die Jüngsten mit ihren Müttern bzw. ihrer Grossmutter zu Gast. Es herrschte Grossandrang und ging lebhaft zu und her.

Esther Kyburz vom Bibliotheks-Team führte im Rahmen eines Buchstartanlasses den Värsli-Nachmittag durch. Zum Buch „Wer macht Muh? Schwein oder Kuh?“ wurde das Programm kurzweilig gestaltet. Da wurden Värsli geschmiedet und Lieder gesungen. Gross und Klein hatte den Plausch. Am Schluss durften die Kinder ein Büchlein mit den Versen und Liedern nach Hause nehmen.

Das Bibliteam hat sich über die vielen Teilnehmer gefreut und freut sich bereits wieder auf den nächsten Anlass.