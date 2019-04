Am Samstag vor Palmsonntag sammelte die CVP auf dem Wochenmarkt im Bifang Unterschriften für Ihre Volksinitiative: Für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen. Ihr Anliegen: Die Krankenkassenprämien dürfen nicht mehr ansteigen als die Löhne! Die Aktivisten der CVP stiessen bei den meisten Marktbesuchern auf offene Ohren. Denn die grossen Medien der Deutschschweiz berichteten in jenen Tagen über zu hohe Medikamentenpreise in der Schweiz oder exorbitant hohe Arzthonorare, die wiederum von den Prämienzahlern in einem angeblich sozialen Gesundheitssystem aufgebracht werden müssen. Die Unterschriftensammler kamen sich des öftern auch als «Klagemauer « des in der Schweiz im allgemeinen gut funktionierenden öffentlichen Gesundheitswesens vor. In der Schweiz könnten rund 4 Milliarden Fr. ohne Leistungsabbau eingespart werden! Die Volksinitiative wird mittlerweilen auch von rechts (SVP) und links (Gewerkschaft Syna) unterstützt. Der Kanton Solothurn hat bisher sein Unterschriftenziel übertroffen. In einem Jahr wird somit die nötige Zahl von 100.000 Unterschriften beisammen sein, um die Volksinitiative einreichen können.

Die CVP hofft jedoch, dass der zuständige SP-Bundesrat Berset schon vorher den Mut aufbringt, den zahlreichen Interessensvertretern die Stirn zu bieten und die Durststrecke der Prämienzahler abzukürzen.