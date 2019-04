Unihockey Basel Regio weiter auf NLA-Kurs. Die Herren von UBR liegen mit dem zweiten Heimsieg in der Best-of-7 Serie 2:1 in Führung. Dank eines Hattricks des Finnen Mikko Jolma und einem Doppelpack in den letzten 2 Spielminuten vom Sturmduo Patrick Mendelin und Mikko Jolma gewinnen die Basler am Ende klar mit 8:4. Best Player wird der Verteidiger Tiziano Conti aus der ersten Linie.

Das Auswärtsspiel am Samstag in Thun ging mit 8:5 verloren. Die Basler verpassten total den Auftakt in die Partie und lagen schnell mit 3:0 im Rückstand. Zwar kämpften sich UBR mit einer guten Teamleistung im 2. Drittel zurück zum zwischenzeitlichen 4:4, so dass nach Beendigung des Mitteldrittels wieder alles offen war. Durch drei Tore des Thuners Thomas Kropf im hektischen Schlussdrittel, u.a. mit roter Karte auf Seiten der Gäste, gewann der UHC Thun schliesslich das zweite Auf-/Abstiegsspiel vor heimischer Kulisse. Captain Dennis Kramer meinte zum Spiel: "Die ersten 40 Minuten haben wir bis auf die Startminuten eigentlich einen guten Job gemacht. Wir hatten sehr gute Torchancen und liessen den Ball laufen. Wir gerieten dann dummerweise früh 0:3 in Rückstand. Hier hat vielleicht auch der ungewohnte Parkettboden eine Rolle gespielt. Im letzten und entscheidenden Drittel fehlte dann irgendwie die letzte Entschlossenheit auf unserer Seite."

UHC Thun - Unihockey Basel Regio 8:5 (3:2, 1:2, 4:1) MUR, Thun. 363 Zuschauer. SR Schuler/Sprecher. Tore: 6. D. Simek (T. Aebersold) 1:0. 8. T. Kropf (R. Graber) 2:0. 12. F. Witschi (L. Feiner) 3:0. 13. P. Mendelin (M. Jolma) 3:1. 20. K. Rösch (T. Vojtisek) 3:2. 31. M. Jolma 3:3. 37. L. Feiner (N. Ammann) 4:3. 39. D. Kramer (T. Vojtisek) 4:4. 44. T. Kropf 5:4. 49. T. Kropf (N. Ammann) 6:4. 58. T. Kropf (F. Witschi) 7:4. 59. D. Kramer (P. Mendelin) 7:5. 60. R. Graber 8:5. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen UHC Thun. 1mal 2 Minuten, 1mal 5 Minuten (A. Richard) gegen Unihockey Basel Regio. Liveticker

Am Sonntag traten die Männer von Unihockey Basel Regio dann zu Hause in der Sporthalle Sandgruben vor ausverkauften Rängen und einem Saison-Zuschauerrekord von 561 Fans an. Die Basler erwischen im Gegensatz zum Vortag einen Top-Start ins Spiel. Bereits nach einer Minute schoss der Schwede Tim Nyh das so wichtige erste Tor fürs Heimteam. Die Gastgeber drückten daraufhin weiter mächtig aufs Gas. Bei 2:34 erzielte Jonas Marti auf Pass von Tim Nyh bereits den nächsten Treffer zum 2:0 für Basel. Gegen Ende des ersten Drittels nahmen die Spieler von UBR nochmals Fahrt auf. Durch zwei Tore innert 2 Minuten von Mikko Jolma und einem Treffer von Tiziano Conti (Best Player of the Game) lagen die Basler nach dem ersten Drittel klar mit 5:1 voraus.

Das Mitteldrittel plätscherte dann so vor sich hin. Die Basler wirkten unkonzentrierter als noch im Startabschnitt, es schlichen sich immer wieder Fehler ein. Die Thuner nutzten einen dieser Aussetzer auch prompt und kamen kurz vor Spielhälfte zum Torerfolg. Die Basler lagen so nach 40 Minuten immer noch mit 5:2 in Führung.

Die Thuner witterten nun ihre Chance und kamen topmotiviert und bereit aus der Kabine und schossen gleich zu Beginn des Schlussdrittels zwei weitere Tore zum Anschluss von 5:4. Der finnische Trainer Antti Peiponen reagierte aber sofort und nahm sein Time-Out bei 44:04. Nach dem Spiel unterstrich Peiponen, dass für ihn immer klar war, wenn die Basler ihr Spiel weiter konzentriert und konsequent durchziehen würden, der zweite Sieg in dieser Serie in Reichweite blieb. Die Basler agierten nun wieder konzentrierter und konnten ihr Spiel wieder aufziehen. Dann kam auch im zweiten Heimspiel die grosse Schlussoffensive der Basler. Der Junior Andrin Spring schoss das so wichtige 6:4 auf Pass von Tim Nyh. Dann folgte die Showeinlage des Nationalspielers Patrick Mendelin und des finnischen Scorers Mikko Jolma. In der zweitletzten Spielminute zuerst Pass von Patrick Mendelin und Tor von Mikko Jolma und dann nur 15 Sekunden vor Schluss Pass von Jolma und Tor von Mendelin. Der Top Scorer der Basler scheint eine Vorliebe für «Last Second Tore» zu haben. Beim ersten Heimspiel schoss er bereits 9 Sekunden vor Schluss das Siegestor und beim zweiten Heimspiel waren es 15 Sekunden. Man darf gespannt sein, was er dem Publikum beim dritten Heimspiel am Sonntag, 7. April um 17:00 zeigen wird, hoffentlich wieder vor ausverkaufter Halle!

Unihockey Basel Regio - UHC Thun 8:4 (5:1, 0:1, 3:2) Sandgruben, Basel. 561 Zuschauer. SR Bühler/Bühler. Tore: 2. T. Nyh (K. Rösch) 1:0. 3. J. Marti (T. Nyh) 2:0. 9. R. Graber (O. Stulz) 2:1. 15. M. Jolma (A. Kukko) 3:1. 16. M. Jolma (P. Mendelin) 4:1. 19. T. Conti (P. Mendelin) 5:1. 29. M. Cebulla (M. Stöckli) 5:2. 42. Y. Bärtschi (D. Simek) 5:3. 45. D. Simek (Y. Bärtschi) 5:4. 57. A. Spring (T. Nyh) 6:4. 59. M. Jolma (P. Mendelin) 7:4. 60. P. Mendelin (M. Jolma) 8:4. Strafen: 1 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 2 mal 2 Minuten gegen UHC Thun. Liveticker

Das dritte Heimspiel findet am Sonntag, 7. April statt, und eine mögliche vierte Begegnung würde es dann am 14. April geben, beide ebenfalls um 17:00 Uhr in der Sporthalle Sandgruben.