Die NLB-Damen mussten nach der Niederlage in der Vorwoche zum entscheidenden dritten Spiel in ihrer Heimhalle antreten. Wie bereits in Mendrisio lautete das Schlussresultat 4:3 nach Verlängerung. Dieses Mal jedoch zugunsten der Baslerinnen! Das Heimteam wollte dem Publikum zum Abschluss der Playoffserie noch einmal eine spannende Partie bieten. Und genau das war es auch, was die zahlreichen Zuschauer und Fans (Saisonrekord mit fast 150 Zuschauern) geboten bekamen.