TurnSport Zuchwil: Wenn Engel Party machen

"Traumhaft" lautete das Motto an der Turnshow von TurnSport Zuchwil. Die sehr zahlreich erschienenen Fans genossen die bunten Darbietungen und das turnerische Können der Riegen vom Eltern-Kind-Turnen über die Gym- und Aerobic-Teams bis zur Geräteriege.

Wenn Engel Party machen, wird es traumhaft oder es kann ins Auge gehen. So auch am Morgen früh in der himmlischen Überwachungsstation am Schauturnen, wo die Engel nach einer sehr kurzen Nacht und mit brummendem Kopf ihren Schützling Nummer 3481 nicht finden. Panik bricht aus, denn schliesslich kann auch ein Schutzengel seine Stelle verlieren.

Die Engelssuche führt zu Gym+Tanz 3, wo die Mädchen eben tanzend in den Morgen starten. Weiter geht es zu den bezaubernden, verträumten Bienchen Maja mit ihren Mamis und Papis und zu den Jüngsten aus dem Geräteturnen, welche aus der Welt von Super Mario konzentriert ihre intensiv geübten Sprünge und Rollen präsentieren. Die Kleinen vom Kinderturnen jonglieren zirkusreif mit Ball und Hulahoppreif und die Kids von Gym+Tanz 2 geniessen ihre Pyjamaparty.

Das Gym-Team an der Highschool

An der Highschool besuchen die Engel das Gym-Team, welches ausdrucksstark seine Wettkampf-Choreographie zur Musik "The time of my life" aus Dirty-Dancing tanzt. Auch aus diesem Team begeistern vor der Pause zwei junge Frauen mutig und ganz in Rot als Traumfängerinnen mit einer wunderschönen, athletischen Gymnastik.

Gestärkt mit Hotdog und Kuchen findet sich das Publikum nach der Pause im Paradies wieder mit der Gerätekombi und dem Workout von Kids- und Teens-Sport: Ball- und Kraftübungen und Seilspringen verlangen Konzentration. Kubanische Ferienträume erfüllt sich das Aerobic-Team und zeigt eine beschwingte Choreographie auf dem Stepper. Mit "Feel the music" präsentiert sich Gymnastik 35+ und leitet zum Geräteturnen 2 über. Mit Bodenübungen und tänzerischen Einlagen, Sprüngen mit dem Minitramp, Turnen an den Schaukelringen, an Barren und Reck demonstrieren die jungen und älteren TurnerInnen die Eleganz und Athletik dieser Turnsparte. Dabei lässt Aladin mit der Wunderlampe für das Publikum keine Wünsche offen.

Kurz vor Schluss macht sich der bis jetzt erfolglose und etwas flatterhafte Polizist Quenan nützlich. Rasant kurvt er per Scooter durch die Manege zur Engelschar und öffnet das mitgebrachte Zalandopaket, welchem unbekümmert der gesuchte kleine Schützling entsteigt. Das muss von den Engeln und dem Gym-Team mit einer Glitzerparty gefeiert werden. Nach und nach stossen alle Riegen dazu und verabschieden sich tanzend mit einem bunten Schlussbild von den begeisterten Fans.

Der TurnSport Zuchwil freut sich sehr über das unerwartet grosse Publikumsinteresse an der Turnshow. Herzlichen Dank unseren Fans!

Vielfältiges VereinsangebotViele Riegen von TurnSport Zuchwil trainieren intensiv für Wettkämpfe. Im Verein hat es aber auch Platz für Personen, welche sich ohne Wettkampfdruck und einfach mit Spass an der Bewegung sportlich fit halten wollen. Schnuppertrainings in allen Riegen sind jederzeit möglich! Für alle sportbegeisterten Kinder bietet der TurnSport Zuchwil in den Frühlingsferien auf dem Hasliberg das Jugendsportlager «JuSpoLa» an. Aktuelle Informationen gibt es auf Facebook, Instagram und www.turnsportzuchwil.ch.

Ansprechperson: Corinne Weber, Präsidentin, Tel. 032 685 12 80.

Weitere Infos zum Lager findet man unter www.juspola.ch