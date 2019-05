Im Jahr 2019 kann der DTV Erlinsbach SO sein 100-jähriges Vereinsbestehen feiern. Um dieses tolle Ereignis gebührend zu feiern, stehen verschiedene Anlässe das ganze Jahr hindurch bevor. Anlässlich des Beizlifests in Erlinsbach hat der DTV Erlinsbach SO am Samstagabend die entscheidende Regenlücke genutzt, um dem grossen heimischen Publikum Darbietungen der Riegen Hip-Hop, Mädchenriege und der Aktiven zu zeigen. Zum Programm gehörten Tanz-Choreographien, Schulstufenbarren und Gerätekombination. In den Gerätedisziplinen war der Auftritt sowohl für die Mädchenriege wie die Aktiven auch die Hauptprobe fürs Eidgenössische Turnfest in Aarau.