Vergangenes Wochenende wurde der Gemeindesaal in Möriken in eine Turner WG verwandelt, welche während den zwei Aufführungen fast bis auf den letzten Platz besetzt war. Der turnende Pizzabäcker Luigi und der Engländer James führten durch den Abend und zogen in die Turner WG ein. Da sie sich das grosse Haus eigentlich nicht alleine leisten konnten, suchten sie neue Mitbewohner. Mit Silä & Ann-Kathrin wurden sie schnell fündig. Zu verschiedenen WG Themen wie Partys, Haushalt und Grillfeste wurde getanzt und geturnt.

Die Aufführungen waren wie jedes Jahr hochstehend und wurden durch die Zuschauer mit grossem Applaus und vielen Zugaben honoriert. Neu wurde auf eine Tanzband, anstelle einer Mitternachtsshow gesetzt. So heizte zur späten Stunde die einheimische Band «Major 9» richtig ein. Das Tanzbein wurde geschwungen und auch in der Turnerbar «Rüümli» wurde gefeiert bis in die Morgenstunden.

Grosses Dankeschön an Alle, die zu diesem erfolgreichen Turnerabend beigetragen haben.

Weitere Bilder und Infos unter: www.moewi-satus.ch

Fotos: Thomas Zaugg

Text: Jasmin Erdin / Nicole Koch