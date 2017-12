Last but not least standen auch noch für das Teens Gym die Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen an. Es sind jeweils die letzten Titelkämpfe im STV Jahr. Nach guter und intensiver Vorbereitung mit kleineren Rückschlägen durch verletzungsbedingte Ausfälle reisten die 19 Girls und ihre 3 Trainerinnen am Samstag nach Willisau. Nach dem Aufwärmen, umziehen und stylen zeigten die Girls um 13.24 Uhr ihre Choreografie “Lets Rock” den Wertungsrichtern und dem zahlreich erschienenen Publikum. Und was sie zeigten gefiel! Im Vergleich zu den Vorbereitungswettkämpfen konnten sie sich nochmals deutlich steigern. Doch würde das fürs Podest oder sogar für den Titel reichen? Gespannt wartete man auf die Note. Die tolle Vorführung wurde mit 9.37 belohnt. Um 17 Uhr startete dann lang ersehnte Rangverlesen. Die Halle war mit Zuschauern und allen Jugendlichen übervoll, die Stimmung gut! Kurz gesagt, es war ein Hexenkessel. Mit nur 2 Hundertstel Rückstand konnte das Teens Gym ihren Vize-Schweizermeistertitel verteidigen! Die Freude über den erneuten Podestplatz (zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt) war gross. Das Podest in der Disziplin Gymnastik Kleinfeld war ganz und gar in Aargauer Hand, auch wenn nicht ganz alle Vereine auf dem Stockerl echte Kleinfeldvereine sind.

Yvonne Kaufmann